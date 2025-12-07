أخر تحديث لسعر الدولار اليوم “الورقة الخضراء تتراجع بالتزامن مع نهاية العام الحالي 2025”.. بتاريخ 7 ديسمبر

يشهد السوق المصري حالة من الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في معظم البنوك المصرية، وذلك في ظل ثبات الأسعار وعدم وجود تحديثات جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتترقب الأسواق بدء التعاملات الأسبوعية لمعرفة اتجاهات العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، حيث استقر سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم تزامنًا مع الإجازة الأسبوعية ويواصل المواطنين والمستثمرين متابعة تطورات سوق الصرف في ظل استقرار نسبي العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار في معظم البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 7 ديسمبر حيث سجل الآتي:

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري في تداولات الشراء اليوم 47.52 جنيه، وفي حالة البيع 47.66 جنيه.

بينما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري في تداولات الشراء اليوم نحو 47.53 جنيه، وفي حالة البيع سجل حوالي 47.63 جنيه.

وصل سعر الدولار في بنك مصر اليوم في حالة الشراء حوالي 47.53 جنيه، وفي حالة البيع 47.63 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سجل في حالة الشراء حوالي 47.55 جنيه، بينما سجل في حالة البيع 47.65 جنيه.

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس في حالة الشراء اليوم حوالي 47.55 جنيه، وفي حالة البيع 47.65 جنيه.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد 7 ديسمبر

تشهد السوق السوداء حالة من المتابعة الدقيقة لتحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري مع استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على السوق المحلي حيث سجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في تداولات الشراء نحو 47 جنيه.