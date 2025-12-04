أخر تحديث لأسعار السجائر اليوم بتاريخ 4 من ديسمبر 2025

يشهد سوق السجائر في مصر متابعة يومية من خلال المستهلكين والتجار خاصًة مع حدوث أي تغييرات محتملة في الأسعار التي تعلمها الشركات المنتجة، تتأثر بحركة السوق المحلي ومع تعاملات اليوم الأربعاء 3 ديسمبر يلاحظ استقرار الأسعار الرسمية للسجائر المحلية والمستوردة بعد سلسلة من التغيرات خلال الأشهر الماضية.

أسعار السجائر اليوم

أكدت شعبة الدخان باستقرار أسعار السجائر المحلية في السوق المحلي اليوم الخميس 4 ديسمبر حيث جاءت كما يلي:

تتراوح أسعار السجائر الكيلوباترا في السوق المحلي اليوم ما بين 44 جنيه و 45 جنيه.

بينما تتراوح أسعار السجائر سوفت كوين اليوم في السوق المحلي ما بين 44 جنيه و 46 جنيه.

وصل سعر السجائر البوكس والسوبر والبلاك ليبول اليوم في السوق المحلي ما بين 45 جنيه و 47 جنيه.

بينما وصل سعر السجائر المونديال الأحمر والأزرق والفضي في السوق المحلي اليوم ما بين 45 جنيه و 48 جنيه.

سجلت سعر السجائر السويتش منتول بلو بيري في السوق المحلي اليوم ما بين 43 جنيه و 45 جنيه.

أسعار السجائر بوسطن ليمونت وماتوسيان سوبر في السوق المحلي اليوم تتراوح ما بين 45 جنيه و 49 جنيه.

أسعار السجائر المستوردة في السوق المحلي اليوم الخميس 4 ديسمبر

استقرت أيضًا أسعار السجائر المستوردة في السوق المحلي اليوم حيث جاءت كما يلي: