أخر تحديث تردد قناة وناسة لولو على نايل وعرب سات 2026 .. بدون تشويش أو تقطيع

تردد قناة وناسة لولو والتي تتميز بانها من أفضل وأهم قنوات الاغاني المخصصة في عالم الأطفال وقد يمكنكم الاستمتاع بها من خلال تنزيلها على التلفاز ومشاهدتها على مدار 24 ساعة طوال اليوم بدون توقف أو ضعف في الأشارة، كما أنها تُعد من القنوات الآمنه جدًا في تقديم الشخصيات الكرتونية والأغاني المستمرة لجميع الأطفال في مختلف الاعمار.

تردد قناة وناسة لولو

أحصل الان على تردد قناة وناسة لولو الجديدة، وشاهد العديد من الاغاني المختلفة التي تساعد جميع الاطفال في تنمية المهارات والمعلومات المختلفة حول الالوان والأشكال وأسماء الأطعمة والمشروبات، وذلك من خلال الاغاني المختلفة التي يتم عرضها على مدار اليوم، وأهم ما يتم عرضه هو الطفلة لولو التي تساعد في سهولة أستجابة جميع المعلومات المختلفة بدون توقف أو انقطاع ويشمل التردد الخاص بها في الآتي وهو:

تردد القناة على النايل سات هو 11470.

معدل الأستقطاب هو أفقي.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو 27500.

معامل التصحيح على القمر الصناعي هو 5/6.

جودة القناة ممتازة على مدار 24.

تردد القناة على العرب سات هو 11658.

معدل الأستقطاب هو عمودي.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو 27500.

معامل التصحيح على القمر الصناعي هو 5/4.

جودة القناة جيدة على مدار 24.

مميزات قناة لولو وناسة

يتوافر العديد من مميزات قناة لولو وناسة التي يبحث عنها المشاهدين، والتي توعد من أهم الأسباب التي تجذب الأطفال إلى القناة بأستمرار، وتتميز هذه المميزات في الأتي ومنها: