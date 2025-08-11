أحصل الآن على أكواد Fortnite شهر أغسطس 2025 مجاني

أطلقت شركة epic Game احدث مجموعة اكواد لعبة فورت نايت الخاصة بشهر اغسطس عام 2025، والتي أصدرت محركات البحث خلال الأيام القليلة الماضية من اجل استخدامها داخل اللعبة وقد يستخدمها اللاعبون من تحب تعزيز تجربتهم.

أكواد Fortnite شهر أغسطس 2025

تم الإعلان عن أكواد لعبة فورت نايت الجديدة الخاصة بشهر اغسطس، ومن أهم وأشهر هذه الاكواد ما يلي:

1507 يمكن استبداله لاستدعاء brain rot.

3000 يمكن استبداله لتفعيل حظ السيرفر المضاعف مرتين لمدة 10 دقائق.

0108 يمكن استبداله لتفعيل حظ السيرفر المضاعف مرتين لمدة 10 دقائق.

5289 يمكن استبداله لاستدعاء ثلاثة من زومبي Brian rotعشوائيين.

7346 يمكن استبداله لاستدعاء إله brain rot

خطوات استرداد أكواد فورت نايت الجديدة

توجد بعض الخطوات البسيطة التي يجب اتباعها من أجل استرداد أكواد فورت نايت الجديدة، وهذه الخطوات تكون كالآتي:

الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص باسترداد اكواد اللعبة.

بدء تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي داخل اللعبة على الموقع.

ادخال الكود المكون من 12 رقم في المكان المخصص له بشكل صحيح.

الضغط على كلمة استرداد، وسوف تظهر رسالة تأكيد من أجل الوصول المكافأة بنجاح داخل اللعبة، ويمكن الذهاب للتحقق منها.

طريقة تحديث فورت نايت 2025

يمكن تحديث لعبة فورت نايت 2025 على جهاز الكمبيوتر الشخصي مع استخدام مشغل epic Games، وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية: