أحدث تردد قناة الشارقة دراما .. تثبيت سريع لمتابعة جميع المسلسلات الحصرية 2025

تعتبر قناة الشارقة من بين القنوات الأكثر شعبية وشهرة في دول الخليج العربي وفي جميع أنحاء الدول العربية، حيث أنها تقوم بتقديم البرامج والمسلسلات المتنوعة بجودة عالية مجانا وبدون تشفير ويعتبر ذلك أهم ما يميزها عن باقي القنوات الأخرى التي تقوم بتقديم نفس المحتوى.

تردد قناة الشارقة

يوجد تردد خاص بقناة الشارقة على القمر الصناعي نايل سات يمكن من خلاله ضبط القناة وهذا التردد هو

تردد القناة 11012.

معامل الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

تردد قناة الشارقة على عرب سات

يمكن ضبط قناة الشارقة على القمر الصناعي عرب سات بكل سهولة عن طريق إدخال التردد التالي

تردد القناة 11862.

معامل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅞.

طريقة تنزيل قناة الشارقة

يمكن تنزيل قناة الشارقة مع باقي القنوات الفضائية بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات الآتية