أجدد تحديث لـ تردد قناة كراميش الجديد على نايل وعرب سات 2025 “ثبتها الآن”

يعد تردد قناة كراميش الجديد 2025 على الاقمار الصناعية المختلفة من أكثر ما يتم البحث عنه من قبل العديد من الآباء والأمهات، حيث تعتبر تلك القناة من أشهر القنوات الفضائية المخصصة للأطفال مقارنة بغيرها من القنوات في مختلف أنحاء الوطن العربي، ويأتي لما تعرضه من محتوى تعليمي وترفيهي للأطفال بجودة مميزة بجانب العديد من المزايا الجديدة الأخرى.

تردد قناة كراميش الجديد

يمكن تحديث تردد قناة كراميش الجديد للاطفال على القمر الصناعي نايل سات، ويتم ذلك من خلال تنزيل بيانات التردد التالي:

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي هو نايل سات.

تردد قناة كراميش على عرب سات

وأيضا يتيح إمكانية تنزيل قناة كراميش 2025 عبر القمر الصناعي عرب سات لمتابعة محتوى مميز للاطفال على مدار اليوم دون توقف، ويتم ذلك عن طريق تنزيل بيانات التردد التالي:

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

مميزات قناة كراميش للأطفال

استطاعت قناة كراميش للأطفال بتحقيق شهرة واسعة في مختلف أنحاء العالم العربي، وذلك لما تحظى به من مميزات عديدة، وجاء أبرز هذه المميزات على النحو التالي: